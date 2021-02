**Covid: in provincia Milano 1.145 nuovi casi, a Brescia 918** (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Restano alti i nuovi contagi a Milano e provincia. Oggi sono 1.145, di cui 457 in città. Numeri in crescita anche nella provincia di Brescia, dove si contano 918 nuovi contagi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021), 26 feb. (Adnkronos) - Restano alti icontagi a. Oggi sono 1.145, di cui 457 in città. Numeri in crescita anche nelladi, dove si contano 918contagi.

