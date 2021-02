Covid, in mostra gli scatti di Fabio Oriani nelle terapie intensive di Milano. FOTO (Di venerdì 26 febbraio 2021) I volti dei pazienti, ma anche del personale sanitario impegnato nella lotta contro la pandemia sono i protagonisti di #nessunafase, collezione firmata dal FOTOgrafo meneghino. Le immagini sono state catturate durante i primi mesi dell'emergenza sanitaria Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 febbraio 2021) I volti dei pazienti, ma anche del personale sanitario impegnato nella lotta contro la pandemia sono i protagonisti di #nessunafase, collezione firmata dalgrafo meneghino. Le immagini sono state catturate durante i primi mesi dell'emergenza sanitaria

