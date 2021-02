Covid: in Lombardia 4.557 nuovi casi, tasso positivi sale al 9,7% (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Sono ancora in crescita i contagi in Lombardia e un tampone su dieci è positivo. A fronte di 46.725 tamponi, sono stati rilevati 4.557 nuovi casi di Covid19 (ieri +4.243): il tasso di positivi sale al 9,7% dall'8,2%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 48 (28.275 totali). I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.071. In terapia intensiva, a fronte di 38 nuovi ingressi da ieri, ci sono 416 posti letto occupati (+9). I ricoveri in altri reparti aumentano di 10 unità per un totale di 4.034 pazienti Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Sono ancora in crescita i contagi ine un tampone su dieci è positivo. A fronte di 46.725 tamponi, sono stati rilevati 4.557di19 (ieri +4.243): ildial 9,7% dall'8,2%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 48 (28.275 totali). I guariti e i dimessi dagli ospedali sono 1.071. In terapia intensiva, a fronte di 38ingressi da ieri, ci sono 416 posti letto occupati (+9). I ricoveri in altri reparti aumentano di 10 unità per un totale di 4.034 pazienti

