Covid in India, crollati contagi e morti senza vaccinazione di massa. Il caso che sorprende gli scienziati (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sicuramente per cercare di avere un quadro un po’ più completo di quanto sta succedendo, è bene guardarsi attorno. Ci sono dei misteri che accadono e a cui gli scienziati, a volte e non subito, riescono a dare spiegazioni. Un po’ come in questo caso. In India l’andamento della pandemia continua ad essere un “puzzle che stupisce e incuriosisce gli esperti”, racconta il Corriere: il numero di casi di Coronavirus è crollato, come quello dei morti, senza bisogno di una vaccinazione di massa. Un enigma straordinario, considerando i numeri. In settembre i nuovi casi avevano raggiunto un picco di oltre 97mila al giorno e da allora sono crollati bruscamente per arrivare ai primi giorni di febbraio con il dato ridotto a 10mila. Anche se adesso i numeri ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sicuramente per cercare di avere un quadro un po’ più completo di quanto sta succedendo, è bene guardarsi attorno. Ci sono dei misteri che accadono e a cui gli, a volte e non subito, riescono a dare spiegazioni. Un po’ come in questo. Inl’andamento della pandemia continua ad essere un “puzzle che stupisce e incuriosisce gli esperti”, racconta il Corriere: il numero di casi di Coronavirus è crollato, come quello deibisogno di unadi. Un enigma straordinario, considerando i numeri. In settembre i nuovi casi avevano raggiunto un picco di oltre 97mila al giorno e da allora sonobruscamente per arrivare ai primi giorni di febbraio con il dato ridotto a 10mila. Anche se adesso i numeri ...

Corriere : Il caso dell’India che incuriosisce gli scienziati: giù contagi e morti (senza vaccinazione di massa) - Mariang47614228 : RT @ILupobianco: ??INDIA: Lo 'strano caso' è forse più naturale di quanto si pensi. Immunità raggiunta in molte città è probabilmente la cau… - il_brigante07 : RT @FmMosca: L’India senza bisogno di #vaccini ha sconfitto il #Covid_19 ? Come? Guarda, il governo indiano ha mandato in ogni casa LA CURA… - berardi_alfonso : RT @Corriere: Il caso dell’India che incuriosisce gli scienziati: giù contagi e morti (senza vaccinazione di massa) - aanddrreaa : RT @MinervaMcGrani1: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Chi decide le politiche sanitarie nazionali e internazionali di contrasto alla pandemia? Ma, già ad ottobre, erano rimaste solo Sud Africa ed India a richiedere misure comuni per rendere accessibile a tutti un vaccino contro il Covid - 19. Con la immissione in commercio dei primi vaccini,...

SCENARI/ Xiaomi e la strategia cinese dietro la fornitura di mascherine all'Italia Allo stesso modo, se l'India si è rifiutata di prendere parte all'iniziativa Belt and Road, la Cina,... Non senza ironia, è anche la crisi del Covid - 19 che ha svelato un'opportunità tecnologica per le ...

Covid in India, contagi e morti crollati senza vaccinazione di massa Corriere della Sera COVID, 444MILA CONTAGI 444.576 contagi e 10.038 decessi in 24 ore, dalle 7.00 di ieri mattina alla stessa ora odierna. Questa la velocità con la quale attualmente si sta propagando la pandemia da Covid-19 nel mondo secondo ...

Covid e passaporto vaccinale europeo: tanti dubbi da sciogliere Approccio comune. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha insistito sull'importanza di 'sviluppare un approccio europeo' al sistema dei passaporti vaccinali. Milano, 26 febbraio 202 ...

Ma, già ad ottobre, erano rimaste solo Sud Africa eda richiedere misure comuni per rendere accessibile a tutti un vaccino contro il- 19. Con la immissione in commercio dei primi vaccini,...Allo stesso modo, se l'si è rifiutata di prendere parte all'iniziativa Belt and Road, la Cina,... Non senza ironia, è anche la crisi del- 19 che ha svelato un'opportunità tecnologica per le ...444.576 contagi e 10.038 decessi in 24 ore, dalle 7.00 di ieri mattina alla stessa ora odierna. Questa la velocità con la quale attualmente si sta propagando la pandemia da Covid-19 nel mondo secondo ...Approccio comune. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha insistito sull'importanza di 'sviluppare un approccio europeo' al sistema dei passaporti vaccinali. Milano, 26 febbraio 202 ...