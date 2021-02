Covid in Emilia-Romagna, il bollettino del 26 febbraio: 2.575 nuovi casi e 31 morti, salgono i ricoveri (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid Emilia-Romagna 26 febbraio 2021, il bollettino aggiornato con l’andamento della pandemia in regione. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 255.479 casi di positività, 2.575 in più rispetto a ieri, su un totale di 40.148 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,4%. Nelle ultime 24 ore in regione si contano altri 31 morti. La situazione dei contagi nelle province Emiliano-romagnole La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 663 nuovi casi, seguita da Modena con 515; poi Rimini (258), Reggio Emilia (229), quindi Ravenna ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021)262021, ilaggiornato con l’andamento della pandemia in regione. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, insi sono registrati 255.479di positività, 2.575 in più rispetto a ieri, su un totale di 40.148 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,4%. Nelle ultime 24 ore in regione si contano altri 31. La situazione dei contagi nelle provinceno-romagnole La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 663, seguita da Modena con 515; poi Rimini (258), Reggio(229), quindi Ravenna ...

