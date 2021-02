Covid Germania | 10mila nuovi casi e circa 400 morti

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono quasidi coronavirus confermati nelle ultime 24 in400 le persone che sono morte per complicazione. Sono i dati del Robert Koch Institute, l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia in, che nell’ultima giornata ha riportato 9.997 contagi e 394 decessi. Viene così aggiornato a 2.424.684 il totale delle persone contagiate dal-19 e a 69.519 quello dei. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

