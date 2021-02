Covid | Gentiloni | ' Vaccini | l' Ue ha sottovalutato inattendibilità Big Pharma' | Passaporto vaccinale | manca l' intesa | improbabile sia '

MuredduGiovanni : RT @GBussacchetti: Quando è ormai sotto gli occhi di tutti il fallimento dell’Unione europea nella corsa ai vaccini anti-Covid, ora il Comm… - LaTentatrice : RT @GBussacchetti: Quando è ormai sotto gli occhi di tutti il fallimento dell’Unione europea nella corsa ai vaccini anti-Covid, ora il Comm… - BasicLifeSupp : Covid. Gentiloni bacchetta le Big Pharma: “Rispettino accordi sui vaccini. Abbiamo sottovalutato inattendibilità de… - toro51071 : Ritardi vaccini Covid, Gentiloni: 'Case farmaceutiche rispettino le promesse': - RenzoCianchetti : RT @GBussacchetti: Quando è ormai sotto gli occhi di tutti il fallimento dell’Unione europea nella corsa ai vaccini anti-Covid, ora il Comm… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gentiloni

L'Europa è in ritardo sulla campagna di vaccinazione anti. Il commissario Ue all'Economia, Paolo, fa mea culpa: 'Forse la Commissione ha sottovalutato quanto le promesse delle case farmaceutiche avrebbero potuto dimostrarsi non attendibili'. ...... dice. Non va bene mantenere 'una regola rigorosa sul debito' che 'potrebbe portare a un ... serve realismo, a maggior ragione di fronte ad una crisi economica come quella scatenata dal, ...? Scuola:Tar Puglia, legittima nuova ordinanza Regione su didattica a distanza? Emergenza ossigeno nei paesi poveri, Oms lancia Task Force ? Nel mondo oltre 2,5 milioni di morti, più di 113 milioni di ...Era già stato alla guida della struttura dal 2015 al 2017. Ad Angelo Borrelli, responsabile uscente, i ringraziamenti del governo per l'impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.