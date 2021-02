Covid Friuli Venezia Giulia | 294 contagi e 6 morti | bollettino

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 294 ida coronavirus inoggi, 26 febbraio, secondo ildella regione. Da ieri sono stati registrati altri 6. I nuovi casi sono stati rilevati su 5.873 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,01%. Sono inoltre 2.718 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 174 casi (6,40%). I decessi registrati sono 6; i ricoveri nelle terapie intensive sono 56 e quelli in altri reparti 348. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.823, con la seguente suddivisione territoriale: 637 a Trieste, 1.408 a Udine, 591 a Pordenone e 187 a Gorizia. I totalmente ...

In Friuli Venezia Giulia su 5 mila 873 tamponi molecolari sono stati rilevati 294 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,01%. Sono inoltre 2 mila 718 i test rapidi antigenici realizzati ...