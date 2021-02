Covid, Franceschini: cinema e teatri verso riapertura in zona gialla dal 27/3. Ecco come (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'annuncio del ministro su Twitter. Il 24 febbraio erano stati presentati i protocolli integrativi di sicurezza. Occorrerà seguire una serie di paletti, a partire dall'orario, che non potrà superare le 22. Accesso ai musei su prenotazione anche nei week end Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'annuncio del ministro su Twitter. Il 24 febbraio erano stati presentati i protocolli integrativi di sicurezza. Occorrerà seguire una serie di paletti, a partire dall'orario, che non potrà superare le 22. Accesso ai musei su prenotazione anche nei week end

