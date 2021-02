Covid: Fitto, 'su vaccini serve vero cambio marcia Ue' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “La campagna vaccinale dell'Ue stenta a decollare, mentre una terza ondata sembra ormai in procinto di colpire l'Europa, ma i numeri che oggi abbiamo sono impietosi: su 100 persone Israele ne ha vaccinate 87, il Regno Unito 27, gli Stati Uniti 19 e l'Europa mediamente 6,2, e l'Italia anche meno: 6. Ieri, al Consiglio europeo , anche il premier Draghi ha parlato dei ritardi invitando a non scusare le aziende che non rispettano gli impegni. Non dimentichiamoci che anche sui vaccini, come sulle mascherine e sui dispositivi di protezione, la scorsa primavera, vi sono stati errori e ritardi, e l'obiettivo di vaccinare la stragrande maggioranza dei cittadini europea prima dell'estate sembra essere lontano". Lo sottolinea il copresidente del Gruppo europeo Ecr-Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto. "E' il momento -aggiunge- di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “La campagna vaccinale dell'Ue stenta a decollare, mentre una terza ondata sembra ormai in procinto di colpire l'Europa, ma i numeri che oggi abbiamo sono impietosi: su 100 persone Israele ne ha vaccinate 87, il Regno Unito 27, gli Stati Uniti 19 e l'Europa mediamente 6,2, e l'Italia anche meno: 6. Ieri, al Consiglio europeo , anche il premier Draghi ha parlato dei ritardi invitando a non scusare le aziende che non rispettano gli impegni. Non dimentichiamoci che anche sui, come sulle mascherine e sui dispositivi di protezione, la scorsa primavera, vi sono stati errori e ritardi, e l'obiettivo di vaccinare la stragrande maggioranza dei cittadini europea prima dell'estate sembra essere lontano". Lo sottolinea il copresidente del Gruppo europeo Ecr-Fratelli d'Italia, Raffaele. "E' il momento -aggiunge- di un ...

L'AQUILA, SOSTEGNI ECONOMICI PER LE FAMIGLIE INDEBITATE A CAUSA DEL COVID L'AQUILA – Il Comune dell'Aquila destinerà un finanziamento di oltre 330mila euro alle famiglie che non riescono a pagare le bollette delle utenze o gli affitti delle case. Lo ha stabilito la giunta c ...

