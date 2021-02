Covid Emilia Romagna, 2.575 contagi e altri 31 morti: bollettino (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 2.575 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 26 febbraio, secondo il bollettino che registra un ulteriore aumento dei casi Covid. Da ieri, registrati altri 31 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 40.148 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,4%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.004 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 205.768. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 39.222 (+1.540 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 36.919 (+1.495), il 94% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 2.575 ida coronavirus inoggi, 26 febbraio, secondo ilche registra un ulteriore aumento dei casi. Da ieri, registrati31. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 40.148 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,4%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.004 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 205.768. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 39.222 (+1.540 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 36.919 (+1.495), il 94% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in ...

