Covid e variante inglese | Crisanti avverte che “rischiamo 30 000 o 40 000 contagi” al giorno

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ile le sue varianti spaventano l’Europa. Oggi, come ogni venerdì, si attendono i dati dell’Iss che decideranno il futuro dell’Italia “a colori”, e da qui si avrà una visione più certa anche in merito al prossimo Dpcm. Molti virolgi, comunque, sottolineano da settimane l’importanza di evitare nuove riaperture. Andreaha detto la sua ieri a Piazzapulita.e varianti: il parere di AndreaIl virologo Andreaè intervenuto ieri a Piazzapulita per parlare di Covi e varianti. La situazione in Europa parla chiaro: “In Gran Bretagna sono passati da 10.000a 70.000 alin 3 settimane“, per fare un esempio. Ma intanto bisogna concentrarsi sui dati italiani: “Nel giro di una settimana30.000 o ...