Covid e passaporto vaccinale europeo: tanti dubbi da sciogliere (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 febbraio 2021 - passaporto vaccinale, pass sanitario, green pass, patentino. Chiamiamolo come vogliamo, ma il tema è caldo ed è, oltre al resto, al centro della discussione europea. Se n'è ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 febbraio 2021 -, pass sanitario, green pass, patentino. Chiamiamolo come vogliamo, ma il tema è caldo ed è, oltre al resto, al centro della discussione europea. Se n'è ...

Agenzia_Ansa : Covid, Draghi al vertice Ue spinge per accelerare sui vaccini. Il premier italiano invita a non scusare le aziende… - Agenzia_Ansa : Il cancelliere austriaco Kurz: 'Serve un passaporto Covid Ue per tornare a viaggiare'. Il dossier sul tavolo dei 2… - Corriere : In Israele, dove quasi il 50% degli abitanti sono stati vaccinati contro il Covid, è stato istituito un certificato… - Bob6Rock : #vaccino #covid per circolare liberamente si arriverà al #passaporto #vaccinale #UE solo che attualmente non ci son… - MariaAversano1 : RT @Jovinow: #Covid19, l'Ue con #Draghi, linea dura per le aziende inadempienti. Al summit europeo intesa per il via libera ai passaporti v… -