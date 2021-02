Covid, da lunedì Liguria in zona gialla tranne Sanremo e Ventimiglia (Di venerdì 26 febbraio 2021) commenta Da lunedì la Liguria tornerà in zona gialla, esclusi i territori di Ventimiglia, Sanremo e Comuni limitrofi, che invece restano in zona 'arancione rafforzata'. Lo conferma il presidente della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) commenta Dalatornerà in, esclusi i territori die Comuni limitrofi, che invece restano in'arancione rafforzata'. Lo conferma il presidente della ...

TgLa7 : #Covid: #Basilicata in #zonarossa da lunedì 1 marzo - Agenzia_Ansa : Le Regioni si muovono sulla scuola. #DeLuca: 'Chiudo tutto da lunedì' #ANSA - SkyTG24 : Covid, la Lombardia passa in zona arancione da lunedì 1 marzo - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, da lunedì Liguria in zona gialla tranne Sanremo e Ventimiglia #Coronavirusitalia - BrunoMaggi : RT @Open_gol: Ecco i nuovi colori delle Regioni da lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Da lunedì Lombardia, Piemonte e Marche in zona arancione, Basilicata zona rossa La Lombardia da lunedì 1 marzo diventa zona arancione. E sempre dal primo marzo entrano in zona arancione anche Piemonte e Marche. La Liguria, invece, passa da zona arancione a zona gialla (salvo Ventimiglia e ...

Coronavirus in Italia, contagi ancora in crescita. Colori Regioni, chi cambia? ...Speranza che ad horas dovrebbe emanare le relative ordinanze che entreranno in vigore il lunedì e ... Sfiorano quota quattro milioni (3.998.727) le dosi di vaccino anti - Covid somministrate in Italia. E'...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE La Lombardia da1 marzo diventa zona arancione. E sempre dal primo marzo entrano in zona arancione anche Piemonte e Marche. La Liguria, invece, passa da zona arancione a zona gialla (salvo Ventimiglia e ......Speranza che ad horas dovrebbe emanare le relative ordinanze che entreranno in vigore ile ... Sfiorano quota quattro milioni (3.998.727) le dosi di vaccino anti -somministrate in Italia. E'...