Covid | Crisanti su La7 | “La situazione è seria Se non si prendono decisioni rapidamente | tra una settimana avremo 40mila casi al giorno”

fattoquotidiano : Covid, Crisanti su La7: “La situazione è seria. Se non si prendono decisioni rapidamente, tra una settimana avremo… - Adnkronos : #Varianteinglese #covid, Crisanti: 'Italia rischia 40.000 casi al giorno' - Adnkronos : #Covid, #Crisanti e #Galli esperti più affidabili: l'indagine - adrianamusella : RT @fattoquotidiano: Covid, Crisanti su La7: “La situazione è seria. Se non si prendono decisioni rapidamente, tra una settimana avremo 40m… - Marcell78225090 : RT @fattoquotidiano: Covid, Crisanti su La7: “La situazione è seria. Se non si prendono decisioni rapidamente, tra una settimana avremo 40m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

: "I RISTORNATI PERICOLOSI DA RIAPRIRE"ricorda come questa variante delabbiamo creato ' un disastro in Gran Bretagna. Non è che tutto valga in ogni paese, ma ci troviamo di ...'Nel giro di una settimana rischiamo 30.000 o 40.000 contagi' al giorno 'con la diffusione della variante inglese del'. Andreasi esprime così sull'emergenza coronavirus in Italia. 'I dati ci raccontano l'attività della variante inglese, che ha una diffusibilità non paragonabile a quella del ceppo ..."CI SONO COSE CHE I NOSTRI POLITICI FATICANO A CAPIRE", Andrea Crisanti se la prende con chi ci governa. Sentite cosa ha detto [Video] ...AGI - "In Italia abbiamo di nuovo sprecato un sacco di parole e soprattutto tempo non guardando in faccia la realtà. E tra una settimana conteremo 30 mila contagi al giorno". Lo afferma all'AGI Andrea ...