Covid | Conte | ' tutela salute ha permesso di tutelare anche economia Paese'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "E' ingannevole il dilemma che prefigura un'alternativa tra tutela della salute e tutela dell'economia", "è uno scenario inverosimile e lo abbiamo constatato: era impossibile tutelare economia senza tutelare la salute e i lavoratori". Così l'ex premier Giuseppe Conte, durante la lectio magistralis alla scuola di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Firenze, dove oggi è tornato per la sua prima lezione dopo l'addio a Palazzo Chigi. C'è sempre stata "una valutazione ponderata" sul "bilanciamento dei diritti" in modo "da individuare un punto di equilibrio con il minor sacrificio possibile degli altri diritti rispetto a quello della salute", ha precisato Conte ribadendo ...

