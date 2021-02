Covid | Conte “Fuorviante la dicotomia tra salute ed economia”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 febbraio 2021) FIRENZE (ITALPRESS) – “L’Italia si è trovata a gestire per prima la pandemia in Europa e nell’ambito occidentale. I momenti iniziali sono stati molto complicati. L’Italia per prima è stata chiamata a fare scelte risolute, inedite. Non disponevamo ancora di un quadro chiaro ed esauriente della situazione”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppedurante una lectio magistralis all’Università di Firenze.“Le difficoltà di gestione sono subito apparse evidenti, l’organizzazione sanitaria nel nostro Paese è pressochè affidata alle Regioni – ha aggiunto-. Via via che la pandemia si è diffusa la prospettazione ingannevole dellafra tutela dellae tutela dell’. Questa interpretazione l’abbiamo fin da subito respinta perchè”.Per...