Covid: Confcommercio, zona arancione per ristoranti costa 56 mln a settimana (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Per le imprese della ristorazione della Lombardia la zona arancione significa una perdita da 56 milioni a settimana. Sono le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio Milano sulle attività della ristorazione colpite dal provvedimento La zona arancione, infatti, prevede la chiusura dei pubblici esercizi (consentiti solo l'asporto e il delivery) e il divieto di uscire dal proprio Comune. Rispetto alla zona gialla i ricavi settimanali delle imprese (ristoranti, bar, gelaterie, mense, catering) scendono da 132,5 a 77 milioni con un calo del 42%. “Il ritorno di Milano e dei nostri territori in zona arancione – afferma Marco Barbieri, segretario generale di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Per le imprese della ristorazione della Lombardia lasignifica una perdita da 56 milioni a. Sono le stime dell'Ufficio Studi diMilano sulle attività della ristorazione colpite dal provvedimento La, infatti, prevede la chiusura dei pubblici esercizi (consentiti solo l'asporto e il delivery) e il divieto di uscire dal proprio Comune. Rispetto allagialla i ricavili delle imprese (, bar, gelaterie, mense, catering) scendono da 132,5 a 77 milioni con un calo del 42%. “Il ritorno di Milano e dei nostri territori in– afferma Marco Barbieri, segretario generale di ...

