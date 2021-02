Covid Campania | De Luca | “Non reggiamo 2000 casi al giorno”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Avremo settimane difficili davanti a noi. Dobbiamo bloccare questa crescita di contagio che stiamo registrando da giorni. Non si può reggere una situazione nella quale vi sono più di 2mila positivi al. In queste condizioni, non è tollerabile nessuna lamentazione e nessuna superficialità”. Vincenzo De, governatore della, lancia l’allarme per l’aumento dei contagi da coronavirus nella regione. Il numero diin aumento rischia di mettere in ginocchio la regione. “Il Governo nazionale ha deciso di aprire, chiudere, riaprire e richiudere. Questa filosofia – ha aggiunto De– ci porta puntualmente ad avere l’esplosione di contagio. Ormai ci siamo e dovremo prendere decisioni importanti ma necessarie. Noi non ci fermeremo di fronte a queste decisioni, non ci assumeremo la ...