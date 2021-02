Covid Campania | De Luca | “Da lunedì scuole chiuse”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Dachiudiamo tutte le”. Lo ha annunciato il presidente della RegioneVincenzo De, sottolineando come da oggi si debbano prendere “misure drastiche” per arginare la diffusione del coronavirus, soprattutto a Napoli. “Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelledi Napoli – ha spiegato De– la presenza di variante inglese, credo sui positivi almeno 6 casi di variante inglese. Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia un’epidemia diffusa dianche fra i ragazzi di 10, 15 o 18 anni, con buona pace di qualche comitato sempre pronto a fare ricorsi al Tar. Siamo arrivati ad avere i casi. Dobbiamo far fronte alle varianti emerse e dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico. Sono due motivi precisi, ...

Durante l'incontro con tra governo ed enti locali di giovedì, laera stata una delle ... Quindi ha aggiunto: 'Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia un' epidemia diffusa dianche fra ...Vincenzo De Luca , durante l'appuntamento settimanale per fare il punto sulla situazionein, ha annunciato che da lunedì 1 marzo le scuole saranno chiuse. Scuole chiuse in' ..."Avremo settimane difficili davanti a noi. Dobbiamo bloccare questa crescita di contagio che stiamo registrando da giorni. Non si può reggere una situazione nella quale vi sono più di 2mila positivi a ...Rt in risalita, diverse Regioni verso il cambio di colore. Siena e Pistoia in rosso. Spiragli per i cinema e i teatri ...