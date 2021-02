Covid, cambio colore regioni: Molise e Basilicata in zona rossa, Lombardia arancione (Di venerdì 26 febbraio 2021) In arancione passano anche le Marche e il Piemonte, secondo quanto emerso dalla Cabina di regia ministero della Salute-Iss, riunita oggi. Ci sono anche delle regioni in rosso: oltre al Molise (che ne ha fatto richiesta) anche la Basilicata finisce nella fascia con le misure più restrittive. La Liguria torna in zona gialla, escluse Ventimiglia, Sanremo e Comuni limitrofi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 26 febbraio 2021) Inpassano anche le Marche e il Piemonte, secondo quanto emerso dalla Cabina di regia ministero della Salute-Iss, riunita oggi. Ci sono anche dellein rosso: oltre al(che ne ha fatto richiesta) anche lafinisce nella fascia con le misure più restrittive. La Liguria torna ingialla, escluse Ventimiglia, Sanremo e Comuni limitrofi

