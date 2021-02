**Covid: bozza Dpcm, dal 27 marzo riaprono cinema e teatri** (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Non solo musei. Dal 27 marzo riaprono anche cinema e teatri. "Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021 - si legge nel testo - gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Le attività potranno svolgersi a condizione che siano approvati nuovi protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Non solo musei. Dal 27anchee teatri. "Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche e in altri spazi anche all'aperto. A decorrere dal 272021 - si legge nel testo - gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. Le attività potranno svolgersi a condizione che siano approvati nuovi protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di ...

repubblica : ?? Covid, oggi la bozza del nuovo Dpcm. Altre tre regioni arancioni. E crescono i Comuni in zona rossa - TV7Benevento : Covid: bozza Dpcm, salta stagione sciistica, piste restano chiuse fino al 6 aprile... - TV7Benevento : Covid: bozza Dpcm, 'restano chiuse palestre e piscine, sì a sport all'aperto''... - TV7Benevento : **Covid: bozza Dpcm, dal 27 marzo riaprono cinema e teatri**... - BasicLifeSupp : Covid. Cinema e teatri aperti in zona gialla dal 27 marzo. In zona rossa stop a barbieri, parrucchieri e estetiste.… -