(Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Stiamo affrontando l': non posmollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere ...

a42nno : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bonaccini: 'Siamo all'inizio della terza ondata' #covid - corgi_lover : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bonaccini: 'Siamo all'inizio della terza ondata' #covid - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Bonaccini: 'Siamo all'inizio della terza ondata' #covid - MediasetTgcom24 : Covid, Bonaccini: 'Siamo all'inizio della terza ondata' #covid - birrabellazzi : RT @Ansa_ER: Covid: da sabato Bologna è 'arancione scuro'. Bonaccini: 'Situazione critica, servono congedi parentali' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonaccini

Così Stefano, presidente dell'Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, annunciando la firma della nuova ordinanza che estende a tutti i comuni del Bolognese misure anti...... le seconde dell'era. Queste dovrebbero essere le restrizioni contenute. VIAGGI VIETATI, STOP ... Nonostante l'asse Salvini -al ristorante e bar in zona gialla si potrà andare solo di ...Attesa per il nuovo Dpcm, il primo del governo Draghi, che dovrebbe entrare in vigore dal 6 marzo al 6 apile. Restrizioni anche per Pasqua e Pasquetta quindi con l'obiettivo di contenere i contagi e i ...Poi c’è il partito dei governatori: in testa a tutti Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna ... chi del Pd sta al governo di combattere il Covid, la crisi sociale, economica, e di lavorare ...