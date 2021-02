Covid | Bologna e provincia “arancione scuro” dal 27 febbraio Ordinanze

repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell… - TgLa7 : ??#Covid: da sabato #Bologna è 'arancione scuro' - SkyTG24 : #Bonaccini firmerà oggi la nuova ordinanza che estende a tutti i comuni della Città Metropolitana di #Bologna misur… - Michele2125 : RT @SkyTG24: #Bonaccini firmerà oggi la nuova ordinanza che estende a tutti i comuni della Città Metropolitana di #Bologna misure ulteriorm… - ferroni_anna : RT @Obi1K2: Le nuove varianti colpiscono anche i più giovani e senza patologie pregresse.. Se non interessa farlo per se stessi, bisogna pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bologna

Centinaia di persone ahanno affollato nel pomeriggio parchi e aree verdi, approfittando del clima primaverile nell'ultima giornata prima del passaggio alla zona 'arancione scuro', che scatta domani e prevede ...... più della metà del Paese, alle quali vanno aggiunti i locali come quelli che scatteranno nelle province di Frosinone, Pistoia e Siena già sabato e le misure da '' in provincia die Brescia. ...Le vittime sono invece 253, in calo rispetto alle 308 di ieri. Ieri i positivi erano stati 19.886. Sono 20.499 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 2.194 i paz ...Pistoia e Siena già sabato e le misure da 'arancione scuro' in provincia di Bologna e Brescia. Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute fotografa un'Italia sempre più in difficoltà a ...