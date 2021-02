Covid, Bologna e provincia “arancione scuro” dal 27 febbraio: c’è l’ordinanza di Bonaccini (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato l'ordinanza preannunciata ieri che istituisce la cosiddetta zona 'arancione scuro' per tutti i comuni della Città Metropolitana di Bologna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano, ha firmato l'ordinanza preannunciata ieri che istituisce la cosiddetta zona '' per tutti i comuni della Città Metropolitana di. L'articolo .

