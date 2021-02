Covid: Bernini, 'basta contraddizioni su vaccini, bene modello Bertolaso in Lombardia' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “I dati dell'Iss –indice nazionale Rt appena sotto l'un per cento e sempre più regioni a rischio Covid– confermano che la terza ondata è arrivata. Di fronte a un Paese sempre più in ginocchio, ora è necessaria la massima trasparenza: la strada intrapresa da Draghi è giusta, ma non c'è tempo per correggere le storture del piano vaccinale: bisogna spiegare, ad esempio, come mai gli ottantenni, fra i quali i decessi avvengono in due casi di contagio su dieci, hanno ricevuto molte meno dosi dei trentenni, il cui tasso di mortalità è di sei casi su mille. E illustrare anche compiutamente i motivi scientifici per cui il vaccino di AstraZeneca secondo l'Aifa prima valeva solo per la fascia di età tra 18 e 55 anni e ora può essere somministrato fino a 65 anni. Questi messaggi contraddittori finiscono per disorientare l'opinione pubblica". Lo afferma ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “I dati dell'Iss –indice nazionale Rt appena sotto l'un per cento e sempre più regioni a rischio– confermano che la terza ondata è arrivata. Di fronte a un Paese sempre più in ginocchio, ora è necessaria la massima trasparenza: la strada intrapresa da Draghi è giusta, ma non c'è tempo per correggere le storture del piano vaccinale: bisogna spiegare, ad esempio, come mai gli ottantenni, fra i quali i decessi avvengono in due casi di contagio su dieci, hanno ricevuto molte meno dosi dei trentenni, il cui tasso di mortalità è di sei casi su mille. E illustrare anche compiutamente i motivi scientifici per cui il vaccino di AstraZeneca secondo l'Aifa prima valeva solo per la fascia di età tra 18 e 55 anni e ora può essere somministrato fino a 65 anni. Questi messaggi contraddittori finiscono per disorientare l'opinione pubblica". Lo afferma ...

