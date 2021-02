Covid, allarme variante inglese in Sardegna: La Maddalena zona rossa (Di venerdì 26 febbraio 2021) CAGLIARI – La Maddalena è ufficialmente in zona rossa. Il sindaco, Fabio Lai, preoccupato per la diffusione della variante inglese del virus nel Nord Sardegna, ha deciso di blindare l’isola da questo pomeriggio, a partire dalle 14, fino al 5 marzo. Misura, spiega il primo cittadino, eventualmente prorogabile per altri sette giorni. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) CAGLIARI – La Maddalena è ufficialmente in zona rossa. Il sindaco, Fabio Lai, preoccupato per la diffusione della variante inglese del virus nel Nord Sardegna, ha deciso di blindare l’isola da questo pomeriggio, a partire dalle 14, fino al 5 marzo. Misura, spiega il primo cittadino, eventualmente prorogabile per altri sette giorni.

