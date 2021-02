Covid: allarme Cgil Bergamo, 'focolai in aziende provincia' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - La Cgil di Bergamo lancia l'allarme: ci sono "focolai" e "numerosi casi di Covid-19" nelle aziende della provincia. "I comparti interessati sono vari e anche le dimensioni delle realtà colpite. In un'azienda i contagi riscontrati sono stati 26 su 120 dipendenti", dice Angelo Chiari, che per la segreteria provinciale della Cgil si occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. C'è un "senso di sconfitta per tutti di fronte al nuovo dilagare del virus a un anno dalla prima ondata. Quello che sta accadendo ora fa ancora più rabbia perché un anno fa, tra nuovi protocolli e rigide misure di prevenzione, i luoghi di lavoro erano stati in qualche modo risparmiati dai colpi più duri della pandemia malgrado il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Ladilancia l': ci sono "" e "numerosi casi di-19" nelledella. "I comparti interessati sono vari e anche le dimensioni delle realtà colpite. In un'azienda i contagi riscontrati sono stati 26 su 120 dipendenti", dice Angelo Chiari, che per la segreteriale dellasi occupa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. C'è un "senso di sconfitta per tutti di fronte al nuovo dilagare del virus a un anno dalla prima ondata. Quello che sta accadendo ora fa ancora più rabbia perché un anno fa, tra nuovi protocolli e rigide misure di prevenzione, i luoghi di lavoro erano stati in qualche modo risparmiati dai colpi più duri della pandemia malgrado il ...

