Covid | Acquaroli | “Le Marche da lunedì saranno zona arancione”

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Acquaroli: 'Da lunedì Marche in zona arancione' #covid - emmetvmacerata : Covid-Marche: il presidente Acquaroli ha firmato l’ordinanza per la dad di Superiori e Medie (seconde e terze)… - infoiteconomia : COVID-19 / Chiusura scuole, Acquaroli: «Vogliamo evitare scenari peggiori» - FaraoneLino : Covid Marche.Acquaroli annuncia su Facebook: - CentroPagina : ??Il provvedimento annunciato dal governatore delle #Marche scaturisce dalla crescita del numero di #contagiati che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Acquaroli

La Nuova Sardegna

Nei prossimi giorni quindi il Cts si esprimerà e darà un quadro sulla diffusione delnegli ... Ill presidente Francescoha firmato oggi un'ordinanza che dispone, a partire da domani (......di dosi somministrate Sfiorano quota quattro milioni (3.998.727) le dosi di vaccino anti -... 26 feb 17:52 Coronavirus,: "Da lunedì Marche in zona arancione" 'Mi ha appena comunicato il ...I contagi Covid di nuovo in aumento, le varianti che preoccupano sempre ... L'ordinanza del presidente Francesco Acquaroli prevede lo stop alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle classi ...Ancona.- Le Marche tornano in zona arancione per il covid, a partire da lunedi 1 marzo. Lo ha comunicato il Presidente della Regione Francesco Acquaroli. Come già si temeva, in considerazione dell'aum ...