Covid | a Milano contagi boom a scuola | in 7 giorni +33% di casi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L'indice Rt in salita costante da: ora è attestato a 1,16. E ildi nuovinelle scuole, il 33 per cento in più in una settimana. Oravede di nuovo all'orizzonte il rischio ...

borghi_claudio : La situazione drammatica covid a Milano ?? - fanpage : Allarme #varianti a Milano, impennata di contagi - SkyTG24 : Massimo #Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di #Milano, si esprime sul quadro epidemiologico attuale… - Agifar_Milano : RT @mandelli_andrea: Vaccini anti-Covid in farmacia? Il mondo accelera, l'Italia resta indietro (e i piccoli centri soffrono) @HuffPost h… - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, 4.243 nuovi casi su 51.473 tamponi. DIRETTA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Milano

Condividi Cronaca ,NOTIZIE, NEWS, ULTIM'ORA, CRONACA, POLITICA, COMUNE, FACEBOOK. SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA, GUIDESI INCONTRA FARMINDUSTRIA: PIENO SOSTEGNO A ...... quando in Italia morivano centinaia di persone al giorno e si era in pieno lockdown, che il'... Il patteggiamento alla pena sospesa per l'uomo, nato in Puglia (da una decina d'anni adove ...Quasi lo stessa spesa (386.263,35 euro) che spenderà il ristorante Biffi per mantenere fino al 2032 i 231,99 metri quadrati, il locale ha vissuto duramente il periodo del lockdown e delle restrizioni ...ÌI segretario: tutto legale, ma c’è un piano di opportunità politica. Il sindaco. «Ognuno agisce secondo coscienza» ...