Covid, a Bologna una bambina di 11 anni ricoverata in rianimazione: “Non ha altre patologie” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Bolognese è nel pieno del “terzo picco” della pandemia di Coronavirus e, “come per il circondario imolese” dove sono in vigore restrizioni da “arancione scuro”, si “valutano” misure più severe per contenere i contagi. Contagi che preoccupano specie alla luce di alcune notizie di cronaca che si rincorrono. L’ultima riguarda una bambina di 11 anni che – secondo quanto riporta Repubblica – sana e senza patologia pregresse, è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna per complicazioni dovute al Covid: un caso preoccupante, che conferma come questo virus, sebbene meno aggressivo in bambini e ragazzi, in alcuni casi possa invece essere molto pericoloso anche per loro. “In questo caso – si legge ancora – è stata rilevata la presenza di un batterio ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Bolognese è nel pieno del “terzo picco” della pandemia di Coronavirus e, “come per il circondario imolese” dove sono in vigore restrizioni da “arancione scuro”, si “valutano” misure più severe per contenere i contagi. Contagi che preoccupano specie alla luce di alcune notizie di cronaca che si rincorrono. L’ultima riguarda unadi 11che – secondo quanto riporta Repubblica – sana e senza patologia pregresse, è statanel reparto didell’ospedale Sant’Orsola diper complicazioni dovute al: un caso preoccupante, che conferma come questo virus, sebbene meno aggressivo in bambini e ragazzi, in alcuni casi possa invece essere molto pericoloso anche per loro. “In questo caso – si legge ancora – è stata rilevata la presenza di un batterio ...

