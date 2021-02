Covid a Bologna, bambina di 11 anni ricoverata: non ha patologie pregresse, è in gravi condizioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paura a Bologna. Una ragazzina di 11 anni è ricoverata, e intubata, al Policlinico Sant'Orsola con la sindrome da Covid-19: la piccola è in condizioni gravi pur non avendo, a... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paura a. Una ragazzina di 11, e intubata, al Policlinico Sant'Orsola con la sindrome da-19: la piccola è inpur non avendo, a...

repubblica : ?? Covid, Bologna diventa arancione scuro da sabato 27 febbraio. Dal primo marzo chiuse tutte le scuole tranne quell… - TgLa7 : ??#Covid: da sabato #Bologna è 'arancione scuro' - fanpage : La piccola non ha patologie pregresse. È ricoverata in rianimazione. - Occe64 : RT @Obi1K2: Le nuove varianti colpiscono anche i più giovani e senza patologie pregresse.. Se non interessa farlo per se stessi, bisogna pe… - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Covid a Bologna, ragazzina di 11 anni ricoverata: non ha patologie pregresse, è in gravi condizioni -