Covid | 20 499 nuovi casi e 253 morti | il tasso di positività sale al 6 | 3%

(Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 20.499 inelle ultime 24 ore (ieri 19.886): mai così tanti dal primo gennaio. Per di più con meno tamponi: 325.404, quasi 30mila in meno rispetto a ieri, tanto che ildisi impenna fino al 6,3% (ieri 5,6%). I decessi sono 253 (ieri 308), per un totale di 97.227 vittime da inizio epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Prosegue la crescita dei ricoveri: le terapie intensive sono 26 in più (ieri +11), con 188 ingressi del giorno, e salgono a 2.194. I ricoveri ordinari crescono di 35 unità (ieri +40), 18.292 in tutto. La Regione con piùè sempre la Lombardia (+4.557), seguita da Emilia Romagna (+2.575), Campania (+2.519), Lazio (+1.539) e Piemonte (+1.526). Il totale dei...