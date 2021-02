Covid | 20 499 casi e 253 morti Il tasso di positività sale al 6 | 3%

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 20.499 idi coronavirus registrati nelle ultime 24 ore.in lieve aumento rispetto a ieri, quando erano 19886. Diminuiscono i: sono 253 i decessi nelle ultime 24 ore. Ieri erano 308. Ancora in aumento ildi, salito al 6,3% con 325.404 tamponi processati. Leggi anche... Iss: "Valutare chiusura scuole". De Luca le chiude, Dad anche in Puglia e Marche Rt stabile a 0,99. Cambiano i colori: 3 in zona rossa, 9 arancioni (di L. Matarese)

