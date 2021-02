Covid-19, lunedì test rapidi antigenici agli operatori mercatali di Torrione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A partire da lunedì 1 marzo i mercatali di Torrione, saranno sottoposti a screening anti-Covid. Presso l’area di via Robertelli una unità mobile dell’Associazione Humanitas sottoporrà gli operatori mercatali – e tutti i cittadini che vorranno – a test rapido antigenico. Il risultato sarà ottenuto a distanza di circa mezz’ora. Il Coordinatore Regionale dell’Anva, Ciro Pietrofesa, afferma: “Lo screening ‘a tappeto’ nel vari mercati rionali è un impegno assunto dalla nostra Associazione nei riguardi di tutti gli operatori. I mercati sono luoghi resi sicuri anche grazie all’adozione ed al rispetto delle misure – personali e collettive – necessarie a limitare la propagazione del virus. Sono certo che i risultati dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A partire da1 marzo idi, saranno sottoposti a screening anti-. Presso l’area di via Robertelli una unità mobile dell’Associazione Humanitas sottoporrà gli– e tutti i cittadini che vorranno – arapido antigenico. Il risultato sarà ottenuto a distanza di circa mezz’ora. Il Coordinatore Regionale dell’Anva, Ciro Pietrofesa, afferma: “Lo screening ‘a tappeto’ nel vari mercati rionali è un impegno assunto dalla nostra Associazione nei riguardi di tutti gli. I mercati sono luoghi resi sicuri anche grazie all’adozione ed al rispetto delle misure – personali e collettive – necessarie a limitare la propagazione del virus. Sono certo che i risultati dei ...

repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - Agenzia_Ansa : Le Regioni si muovono sulla scuola. #DeLuca: 'Chiudo tutto da lunedì' #ANSA - Vivodisogniebas : RT @TgrPiemonte: Covid, il Piemonte da lunedì in zona arancione. L'indice Rt sale a 1.02. Lo dice l'ultimo monitoraggio dell'Istituto super… - RenzoSoldani : RT @Open_gol: ?? Da lunedì in Campania chiudono tutte le scuole - Frances46348910 : No so se stasera gliela fanno vedere, perché non potrebbero toccarsi per il covid, mentre forse lunedì si. Boh, che dite voi? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Ristoratori: nuova manifestazione per giuramento viceministri ... alla delegazione di cinquanta ristoratori, in presidio a oltranza da lunedì 22 febbraio, si ...comincerà con un minuto di silenzio per gli imprenditori che si sono suicidati nell'anno del Covid, l'...

'Sale l'incidenza del contagio, 5 regioni ad alto rischio'. I dati del monitoraggio Iss (segue dopo la foto) Covid monitoraggio Iss 26 febbraio 2021: '10 regioni con incide Rt sopra 1, in ... La Basilicata quindi sarà quasi sicuramente in zona rossa dal prossimo lunedì. 'L'epidemia dopo un ...

