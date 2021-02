Covid-19, Liguria verso il giallo da lunedì. Basilicata e Molise virano al rosso. Arancioni Lombardia, Piemonte e Marche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dai dati dell’ultimo bollettino dell’Iss, l’Rt nazionale è stabile ma solo di un pelo sotto la soglia di sicurezza di uno: è allo 0,99 Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dai dati dell’ultimo bollettino dell’Iss, l’Rt nazionale è stabile ma solo di un pelo sotto la soglia di sicurezza di uno: è allo 0,99

fattoquotidiano : Appena oltre il confine c’è il più grande focolaio Covid d’Europa. E il governatore della Liguria, Giovanni Toti, c… - BiribissiBlog : In #Liguria il #Covid ha già spazzato via il sogno di 2 mila imprenditori: si teme boom di #licenziamenti La '… - ComuneSpezia : Ad un anno di distanza dall’inizio della pandemia, questa mattina ha avuto luogo la commemorazione per le vittime C… - heavharry : l'anno scorso primo caso di covid in liguria ovviamente nel paese accanto al mio, mamma mia - GazzettadellaSp : Un anno di pandemia, oggi la commemorazione delle vittime Covid-19 in Liguria -