Covid-19, a Somma Vesuviana martedì chiusi tutti gli uffici comunali (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “martedì 2 Marzo chiusura di tutti gli uffici comunali sul territorio di Somma Vesuviana, per consentire un’ampia sanificazione di tutti gli ambienti. Inoltre dopo piazze e strade, ora i controlli saranno intensi nei supermercati e non solo. La curva è comunque stazionaria, nelle ultime 24 ore abbiamo registrato altri 12 nuovi positivi. In questo momento i positivi attivi sono 123 di cui 2 ricoverati in ospedale ed abbiamo 137 persone in sorveglianza sanitaria. Multe e controlli a tappeto con l’impegno dei Vigili Urbani, grazie al piano organizzato di concerto con il Comandante Claudio Russo e l’Assessore alla Polizia Municipale, Sergio D’Avino. Abbiamo intensificato tutti i controlli sul territorio ed in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “2 Marzo chiusura diglisul territorio di, per consentire un’ampia sanificazione digli ambienti. Inoltre dopo piazze e strade, ora i controlli saranno intensi nei supermercati e non solo. La curva è comunque stazionaria, nelle ultime 24 ore abbiamo registrato altri 12 nuovi positivi. In questo momento i positivi attivi sono 123 di cui 2 ricoverati in ospedale ed abbiamo 137 persone in sorveglianza sanitaria. Multe e controlli a tappeto con l’impegno dei Vigili Urbani, grazie al piano organizzato di concerto con il Comandante Claudio Russo e l’Assessore alla Polizia Municipale, Sergio D’Avino. Abbiamo intensificatoi controlli sul territorio ed in ...

