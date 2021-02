Costruzione dal basso sì o no: la scelta “old school” del Verona (Di venerdì 26 febbraio 2021) Hellas Verona in controtendenza rispetto alla Costruzione dal basso: Silvestri è di gran lunga il portiere che effettua più lanci lunghi Negli ultimi giorni, si sta discutendo molto sulla Costruzione dal basso e di come molti allenatori – seppur in modo diverso tra di loro – ci puntino. Per quanto molti critici considerino tutto ciò una mera moda, in realtà uscire in modo pulito da dietro porta con sé tanti vantaggi. Ordina la propria squadra sul terreno di gioco e manipola il pressing avversario, attirando i rivali in avanti e creando così spazio da attaccare alle spalle. E’ un modo quindi per creare varchi ed esaltare i propri giocatori più tecnici, servendoli in modo pulito e nelle condizioni per fare danni all’avversario. Questo stile accompagna squadre molto diverse tra di loro, come per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Hellasin controtendenza rispetto alladal: Silvestri è di gran lunga il portiere che effettua più lanci lunghi Negli ultimi giorni, si sta discutendo molto sulladale di come molti allenatori – seppur in modo diverso tra di loro – ci puntino. Per quanto molti critici considerino tutto ciò una mera moda, in realtà uscire in modo pulito da dietro porta con sé tanti vantaggi. Ordina la propria squadra sul terreno di gioco e manipola il pressing avversario, attirando i rivali in avanti e creando così spazio da attaccare alle spalle. E’ un modo quindi per creare varchi ed esaltare i propri giocatori più tecnici, servendoli in modo pulito e nelle condizioni per fare danni all’avversario. Questo stile accompagna squadre molto diverse tra di loro, come per ...

