Cos'è la social media policy aziendale? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Che A cosa serve e di che natura è la responsabilità che ne derivi in capo a chi la viola (dipendente o ex dipendente che sia)? Sono domande alle quali si cerca, sempre più, di dare risposte complete ed esaustive anche se, ancora, c'è molto su cui lavorare, specie per quel che riguarda i profili di responsabilità nascenti dalla violazione di tali regole di condotta così all'avanguardia e lontane dal nostro sistema civilistico di un tempo. Ma facciamo, innanzitutto, un passo indietro, per chi, poco avvezzo al nuovo modo di comunicare, non sappia ancora che esiste un codice di comportamento anche sulle piattaforme "social". Si tratta di un codice di condotta plasmato sul proprio modello "aziendalistico" e generato, appositamente, dal datore di lavoro, per monitorare il comportamento dei dipendenti o ex dipendenti che spesso si trovano a pubblicare contenuti e commenti ...

