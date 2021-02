Corruzione e protezione delle risorse per il Next Generation EU

Leggi su leurispes

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’Unione europea ha emanato i protocolli per la predisposizione dei PNRR (Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza) per il periodo 2021-2026. I Piani in particolare, oltre alle varie forme di coerenza programmatica indicate, dovranno «dare contomisure nazionali volte a prevenire, individuare e correggere, frode e conflitti di interesse quando si utilizzano i fondi forniti nell’ambito del Dispositivo, comprese le disposizioni volte ad evitare il doppio finanziamento da altri programmi dell’Unione». Una recente normativa antimafia può rivoluzionare la lotta alla criminalità organizzata Le misure nazionali di prevenzione, individuazione e correzione, per gli aspetti italiani non sono state ancora elaborate, né risulta in predisposizione alcun modulo operativo aggiuntivo per riscontrare le richieste dell’Unione europea. La crisi ...