Coronavirus, ultime notizie in Italia: oltre 20mila casi e 253 vittime (Di venerdì 26 febbraio 2021) I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 325.404 tamponi effettuati. Poco più di 1 mld di euro la spesa delle Regioni per gli oltre 37 milioni di tamponi effettuati sinora Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 26 febbraio 2021) I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 325.404 tamponi effettuati. Poco più di 1 mld di euro la spesa delle Regioni per gli37 milioni di tamponi effettuati sinora

fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - Corriere : Burioni attacca l’Ue su vaccini: «Israele li ha pagati il doppio e ora ne ha in abbondanza» - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 26.02. Attualmente, si contano 554 932 casi confermati in laboratorio, 1065 in… - Telesardegna : Coronavirus in Italia, ultime notizie e aggiornamenti (26 febbraio) - Vale03010807 : RT @fanpage: #Covid19, 20499 contagi nelle ultime 24 ore, oltre 235mila tamponi effettuati: il bollettino di oggi, #26febbraio https://t.co… -