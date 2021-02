Coronavirus Sicilia, bollettino del 26 febbraio 2021: 578 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 578 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 24.570 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 26 febbraio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi rimane al 2,4%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 26.597 , dato ancora in discesa. Sono 25.689 le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 19, che portano il totale a 4.096 dall’inizio della pandemia nell’Isola.Di seguito la situazione delle più importanti città dell’isolaPalermo 265, Catania 123, Messina 66, Trapani 17, Siracusa 40, Ragusa 14, Caltanissetta 17, Agrigento 16, ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 578 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 24.570 i tamponi processati tra molecolari e test rapidi.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 26. Il rapporto tra contagiati e tamponi rimane al 2,4%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 26.597 , dato ancora in discesa. Sono 25.689 le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 19, che portano il totale a 4.096 dall’inizio della pandemia nell’Isola.Di seguito ladelle più importanti città dell’isola265, Catania 123, Messina 66, Trapani 17, Siracusa 40, Ragusa 14, Caltanissetta 17, Agrigento 16, ...

