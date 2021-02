Coronavirus, siamo in piena terza ondata: superati i 20mila contagi. Raddoppia l’indice di positività (Di venerdì 26 febbraio 2021) Coronavirus, siamo alla terza ondata. La situazione peggiora, le varianti del Covid picchiano duro – in particolare quella inglese – e il bollettino di venerdì 26 febbraio dà conto di 20.499 contagiati, di 11.714 guariti e 253 morti su 235.404 tamponi analizzati. Con tasso di positività che Raddoppia anch’esso e schizza all’8,7% dal +4,2 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono tornati sopra quota 400mila: precisamente sono 404.664, anche se la stragrande maggioranza per fortuna è asintomatica o comunque si trova in isolamento domiciliare. Coronavirus, siamo in piena terza ondata E’ il nono giorno di fila che la situazione peggiora e con essa quella del sistema sanitario. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021)alla. La situazione peggiora, le varianti del Covid picchiano duro – in particolare quella inglese – e il bollettino di venerdì 26 febbraio dà conto di 20.499ati, di 11.714 guariti e 253 morti su 235.404 tamponi analizzati. Con tasso dicheanch’esso e schizza all’8,7% dal +4,2 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono tornati sopra quota 400mila: precisamente sono 404.664, anche se la stragrande maggioranza per fortuna è asintomatica o comunque si trova in isolamento domiciliare.inE’ il nono giorno di fila che la situazione peggiora e con essa quella del sistema sanitario. ...

repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 1.500 morti in un giorno. Regno Unito, l'appello della regina: 'Vaccinatevi… - antoguerrera : L'Italia sta perdendo ancora tempo con i colori delle regioni: siamo arrivati all''arancione scuro'. Invece, per la… - messveneto : Preoccupa la crescita dei nuovi contagi tra i più giovani in Friuli, Fedriga: 'Chiusura delle scuole? Non lo esclud… - SecolodItalia1 : Coronavirus, siamo in piena terza ondata: superati i 20mila contagi. Raddoppia l’indice di positività… - siamo_la_Roma : ?? Il #Covid colpisce l'ambizioso #Monza ?? Positivo l'ad Adriano #Galliani ???? Lo ha comunicato il club brianzolo… -