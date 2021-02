Coronavirus, scuole chiuse in Campania e nelle Marche. I ristoratori protestano a Napoli – LIVE (Di venerdì 26 febbraio 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 15.50 – Protesta dei ristoratori in Campania Circa 100 ristoratori hanno bloccato il lungomare di Napoli per protestare contro le restrizioni. 15.00 – scuole chiuse in Campania e nelle Marche In Campania scuole di ogni ordine e grado chiuse per l’emergenza Coronavirus. nelle Marche le superiori ritornano in Dad. nelle province di Ancona e Macerata in classe ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 15.50 – Protesta deiinCirca 100hanno bloccato il lungomare diper protestare contro le restrizioni. 15.00 –inIndi ogni ordine e gradoper l’emergenzale superiori ritornano in Dad.province di Ancona e Macerata in classe ...

