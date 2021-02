Coronavirus Puglia, 1.104 nuovi casi e 22 morti: bollettino 26 febbraio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 1.104 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22 morti. I tamponi sono stati 8.179. I nuovi contagi sono così distribuiti a livello territoriale: 429 in provincia di Bari, 88 in quella di Brindisi, 75 nella provincia Bat, 172 in provincia di Foggia, 76 in provincia di Lecce, 258 in provincia di Taranto, 3 casi fuori regione, 3 casi provincia di residenza non nota. Dei 22 morti 9 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. I guariti sono stati 108.948. I pazienti ricoverati sono 1.410, ieri erano 1.418 (-8). Il totale dei casi positivi Covid in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 1.104 icontagi dainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 22. I tamponi sono stati 8.179. Icontagi sono così distribuiti a livello territoriale: 429 in provincia di Bari, 88 in quella di Brindisi, 75 nella provincia Bat, 172 in provincia di Foggia, 76 in provincia di Lecce, 258 in provincia di Taranto, 3fuori regione, 3provincia di residenza non nota. Dei 229 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. I guariti sono stati 108.948. I pazienti ricoverati sono 1.410, ieri erano 1.418 (-8). Il totale deipositivi Covid in ...

