Coronavirus, oltre 20mila positivi e incidenza in crescita al 6,3% su 325.404 test. Altri 235 morti, aumentano ricoveri e terapie intensive (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’Italia sfonda il muro dei 20mila casi per la prima volta nel nuovo anno. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati 20.499 i nuovi contagi rintracciati su 325.404 tamponi, compresi i 149.898 test antigenici rapidi. Il rapporto tra test e positivi schizza quindi al 6,3%, un’incidenza che lievita al 10,5% considerando i soli molecolari. In crescita anche il saldo dei ricoveri (+35) e delle terapie intensive (+26), dove si sono registrati 188 ingressi. I morti sono 253. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’Italia sfonda il muro deicasi per la prima volta nel nuovo anno. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati 20.499 i nuovi contagi rintracciati su 325.404 tamponi, compresi i 149.898antigenici rapidi. Il rapporto traschizza quindi al 6,3%, un’che lievita al 10,5% considerando i soli molecolari. Inanche il saldo dei(+35) e delle(+26), dove si sono registrati 188 ingressi. Isono 253. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RegioneER : #Coronavirus, in @RegioneER su oltre 41mila tamponi effettuati, 2.090 nuovi positivi. 1.121 i guariti. Il 94% dei c… - repubblica : Coronavirus nel mondo: in Brasile oltre 1.500 morti in un giorno. Regno Unito, l'appello della regina: 'Vaccinatevi… - RegioneER : #sanitaER #coronavirus l'aggiornamento: su oltre 40mila tamponi, 2.575 nuovi positivi. Mille i guariti. Il 94% dei… - VivereForli : Coronavirus: su oltre 40mila tamponi effettuati, 2.575 nuovi positivi. Mille i guariti, 31 decessi… - VivereRiccione : Coronavirus: su oltre 40mila tamponi effettuati, 2.575 nuovi positivi. Mille i guariti, 31 decessi. Nessuno nel ri… -