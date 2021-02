Coronavirus, oltre 20mila nuovi contagi. Rezza: età mediana scende. Focolai nelle scuole. “Dobbiamo essere pragmatici” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora in salita i contagi dell'epidemia da Coronavirus in Italia, ma in leggero calo i decessi. Sono 20.499 (19.886 ieri) i nuovi casi di sars-cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, mai così tanti dallo scorso 1 gennaio, quando i casi erano stati 22.211. I decessi sono 253 (308 ieri) e portano a 97.227 il totale delle vittime da inizio epidemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. I tamponi effettuati sono stati 325.404 (quasi 30mila in meno rispetto a ieri) con un tasso di positività del 6,3% contro il 5,6% di ieri. Gli attualmente positivi sono in totale 404.664, 384.178 dei quali sono in isolamento domiciliare, 18.292 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva sono ricoverati 2.194 pazienti: 188 entrati nelle ultime 24 ore.Come ogni venerdì, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ancora in salita idell'epidemia dain Italia, ma in leggero calo i decessi. Sono 20.499 (19.886 ieri) icasi di sars-cov-2 registratiultime 24 ore in Italia, mai così tanti dallo scorso 1 gennaio, quando i casi erano stati 22.211. I decessi sono 253 (308 ieri) e portano a 97.227 il totale delle vittime da inizio epidemia. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. I tamponi effettuati sono stati 325.404 (quasi 30mila in meno rispetto a ieri) con un tasso di positività del 6,3% contro il 5,6% di ieri. Gli attualmente positivi sono in totale 404.664, 384.178 dei quali sono in isolamento domiciliare, 18.292 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva sono ricoverati 2.194 pazienti: 188 entratiultime 24 ore.Come ogni venerdì, ...

