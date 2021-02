Coronavirus, nuovo dpcm in arrivo: resta il coprifuoco, stretta su bar e ristoranti fino a Pasqua (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il nuovo Esecutivo, guidato dal premier Mario Draghi, sta lavorando alla stesura del prossimo dpcm che entrerà in vigore allo scadere del vecchio fino al 6 aprile. Il provvedimento sarà quasi sicuramente un dpcm e non un decreto legge, nonostante in questi giorni si era parlato di un possibile coinvolgimento del Parlamento sulle decisioni del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) IlEsecutivo, guidato dal premier Mario Draghi, sta lavorando alla stesura del prossimoche entrerà in vigore allo scadere del vecchioal 6 aprile. Il provvedimento sarà quasi sicuramente une non un decreto legge, nonostante in questi giorni si era parlato di un possibile coinvolgimento del Parlamento sulle decisioni del L'articolo

Agenzia_Ansa : Coronavirus, il governo non allenta le misure. Il nuovo Dpcm sarà fino a Pasqua #ANSA - Corriere : In Lombardia nuovo boom di contagi a Brescia: 900 in 24 ore - DiMarzio : #SerieA, il comunicato del #Torino: nuovo caso di #COVID19 nel gruppo squadra - RaiNews : #coronavirus #covid19 Così #Bonaccini alla vigilia della firma del nuovo #DPCM - LaPresse_news : Nuovo dpcm: diverse Regioni in bilico per la zona arancione, due per il rosso -