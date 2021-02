Coronavirus, Lombardia a rischio arancione. Gori: «I nuovi focolai? A scuola. Allerta su Brescia e Varese» – L’intervista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nessuna tregua per la Lombardia, dove la curva epidemica ha visto un nuovo incremento sostanziale dei contagi. La situazione nella città di Milano è stata definita «preoccupante». L’indice Rt è in costante crescita – e sopra la soglia critica di 1 – da diversi giorni e in alcune province lo scenario sembra far presagire una nuova ondata. Solo ieri, 25 febbraio, la Regione ha conteggiato più di 4 mila nuovi casi di positività al Coronavirus. Non cala il numero relativo alle terapie intensive – i ricoverati in reparto erano più di 400 – tanto che all’ospedale Sacco di Milano stanno incrementando i posti letto. Ma il dato più allarmante è quello delle scuole: lì, in una settimana «l’aumento dei casi è stato del 33%», ha spiegato il direttore generale dell’Ats Milano Walter Bergamaschi. Nonostante i dati, la pressione sugli ospedali ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nessuna tregua per la, dove la curva epidemica ha visto un nuovo incremento sostanziale dei contagi. La situazione nella città di Milano è stata definita «preoccupante». L’indice Rt è in costante crescita – e sopra la soglia critica di 1 – da diversi giorni e in alcune province lo scenario sembra far presagire una nuova ondata. Solo ieri, 25 febbraio, la Regione ha conteggiato più di 4 milacasi di positività al. Non cala il numero relativo alle terapie intensive – i ricoverati in reparto erano più di 400 – tanto che all’ospedale Sacco di Milano stanno incrementando i posti letto. Ma il dato più allarmante è quello delle scuole: lì, in una settimana «l’aumento dei casi è stato del 33%», ha spiegato il direttore generale dell’Ats Milano Walter Bergamaschi. Nonostante i dati, la pressione sugli ospedali ...

