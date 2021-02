Coronavirus, l’allarme di Rezza sulle varianti: «Sempre più focolai. Valutare la chiusura delle scuole dove necessario» (Di venerdì 26 febbraio 2021) «La popolazione suscettibile al contagio è molto ampia, il virus è libero di correre e lo sforzo da fare è ancora grande». Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza ha spiegato l’attuale situazione dei contagi da Covid in Italia durante la conferenza stampa sul monitoraggio settimanale. Quello che preoccupa è l’alto tasso di incidenza provocato dalla diffusione veloce delle varianti del virus. «In alcune Regioni è altissimo» ha spiegato Rezza, «in provincia di Bolzano per esempio, vicino a Merano abbiamo contenuto dei grappoli di variante sudafricana, ma anche in Abruzzo e in Molise dove c’è una presenza diffusa di variante inglese, per non parlare dell’Umbria». Il «grande sforzo» di cui Rezza ora parla è quello di un contenimento «urgente e duro» ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) «La popolazione suscettibile al contagio è molto ampia, il virus è libero di correre e lo sforzo da fare è ancora grande». Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianniha spiegato l’attuale situazione dei contagi da Covid in Italia durante la conferenza stampa sul monitoraggio settimanale. Quello che preoccupa è l’alto tasso di incidenza provocato dalla diffusione velocedel virus. «In alcune Regioni è altissimo» ha spiegato, «in provincia di Bolzano per esempio, vicino a Merano abbiamo contenuto dei grappoli di variante sudafricana, ma anche in Abruzzo e in Molisec’è una presenza diffusa di variante inglese, per non parlare dell’Umbria». Il «grande sforzo» di cuiora parla è quello di un contenimento «urgente e duro» ...

